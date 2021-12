Militar do Exército espanca filho de 4 anos e é preso

Um menino de apenas 4 anos era espancado pelo pai, um militar do Exército, de 45 anos, e pela madrasta. De acordo com a delegada Joyce Coelho, a denúncia foi realizada pelo Conselho Tutelar, que ao chegarem na residência da criança, foi constatado que o menino tinha múltiplas lesões pelo corpo. O casal foi preso. Com informações do Portal do Holanda.

Na delegacia, a criança disse também que ficava de joelhos sob grãos de milho como forma de castigo. O pai relatou em depoimento na delegacia que o filho era 'rebelde e precisava de correção'.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) solicitou ao Poder Judiciário a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, que foi concedida.