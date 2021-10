'Milionário do brega' sofre acidente de moto e é levado ao hospital em estado grave

Edésio Nascimento, conhecido popularmente como o 'milionário do brega’, sofreu um grave acidente de moto, na tarde da última quinta-feira (21), em Pinheiro, na Baixada Maranhense, a 113 km de São Luís. As informações são do colunista Gilberto Lima.

O cantor, que estava com o filho, dirigia uma motocicleta em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e capotou. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade.

(Reprodução\ Redes sociais)

Eltinho, o filho do artista, fraturou um dos braços no acidente. Já Edésio teve graves machucados em um dos braços e na costela. O estado de saúde do cantor é considerado preocupante pela equipe médica.