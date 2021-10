'Milionário do Brega' ganha duas vezes na loteria e revela segredo para acertar os números

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, Edésio Nascimento, conhecido como "Milionário do Brega", revelou seu segredo para acertar os números da loteria. Em menos de três meses, o homem ganhou duas vezes no jogo e já arrecada quase R$ 2 milhões. As informações são do Uol.

Segundo ele, o segredo é uma 'camiseta da sorte'. "Ir para a lotérica com ela está garantida a vitória", declarou. Edésio anda fazendo sucesso onde mora por ser ‘sortudo’, sempre que é encontrado pelas ruas, as pessoas querem pegar na sua mão para 'adquirir' a mesma sorte. "Se chego no supermercado as pessoas pedem para bater foto comigo. As pessoas dizem: vou apertar a mão de Edésio para ver se ele passa a sorte dele para mim", continuou.

Durante o programa, ele relatou que já comprou um jet ski e um carro com a fortuna, mesmo não possuindo habilitação para dirigir. Além disso, ele aproveitou o prêmio milionário para investir na sua carreira e montar uma cooperativa de brega. O sortudo ainda pretende criar um novo gênero musical, o 'breganejo', uma mistura dos seus ritmos preferidos.