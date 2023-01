Milionário de 18 anos afirma que não ficaria com uma pessoa gorda: 'Quero uma pessoa de valor'

O influenciador digital Kayky Janiszewski, de 18 anos, causou revolta nas redes sociais após afirmar que não se relacionaria com uma pessoa gorda. A declaração gordofóbica ocorreu durante sua participação no podcast Papo Milgrau, no dia 11 de janeiro. Kayky tem quase 800 mil seguidores no Instagram e afirma ter faturado mais de R$50 milhões em apenas dois anos.

Durante sua participação no programa, o influenciador responde porque não ficaria com uma pessoa gorda:

“É óbvio que não. Porque eu sou um jovem de 18 anos, que passou três anos diante de uma tela construindo riqueza, me tornando uma pessoa de valor. Eu tive que amadurecer muito. Eu acordo todo santo dia e treino boxe, vou pra academia. Eu viajo, eu estudo, eu me desenvolvo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado”, declara Kayky.

O empreendedor afirma que, por se cuidar muito, ele espera ficar com alguém que tenha o mesmo estilo de vida. Ele revela que somente com lentes para os seus dentes, foram gastos R$40 mil.

“Eu quero uma pessoa do mesmo nível, que se cuide, uma pessoa de valor. GG pra mim aqui não dá. Então eu quero uma pessoa de valor, que me acompanhe, porque eu sei o meu valor, e eu quero uma que esteja congruente a isso”, continua. Ele termina: “É arrogância minha falar que eu não aceitaria uma pessoa assim? Ou eu tô reconhecendo meu valor?”, completa.

Veja o vídeo:

Nos comentários, os internautas não perdoaram as declarações de Kayky, que são consideradas gordofóbicas. “Parabéns, eu tenho certeza de que, quando você virar múmia, seus dentes valerão muito mais”, respondeu um internauta. “Eu tive um problema de saúde muito grave e quase morri. Tive que tomar corticóide por muito tempo, ficar de repouso e não pude ter restrições alimentares. Com isso, engordei 15 quilos. Graças a Deus tenho um homem que não pensa igual a esse menino. Pegou muito mal”, relatou uma segunda pessoa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)