Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Metanol: Saiba mais sobre o composto químico que tem causado internações e mortes no país

O Ministério da Saúde confirmou 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil, sendo 16 casos comprovados e 209 sob investigação

O Liberal
fonte

Metanol: Saiba mais sobre o composto químico que tem causado internações e mortes no país. (Reprodução)

Secretarias estaduais de saúde emitiram alerta urgente sobre o aumento de casos de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas e produzidas em locais sem certificação. O Ministério da Saúde confirmou 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil, sendo 16 casos comprovados e 209 sob investigação.

O levantamento, divulgado neste domingo (5), aponta São Paulo como o estado com maior número de ocorrências, concentrando 14 confirmações e 178 investigações em andamento. Dois óbitos já foram confirmados na capital paulista, um homem de 54 anos e outro de 46.

O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um tipo de álcool utilizado na indústria como solvente e combustível, proibido para consumo humano. Quando ingerido, pode causar sintomas como dor de cabeça intensa, náusea, vômito, dor abdominal, confusão mental, visão turva — que pode evoluir para cegueira — além de convulsões e, em casos mais graves, coma.

“O metanol é extremamente tóxico. Uma dose pequena já pode causar danos neurológicos e visuais permanentes. O problema é que, em bebidas adulter​adas e produzidas em locais clandestinos, ele pode passar despercebido. A única forma de se proteger é evitar produtos de origem duvidosa”, alerta o Dr. Vinicius Magalhães, médico gastroenterologista e docente do IDOMED.

O metanol, ao ser metabolizado pelo organismo, transforma-se em ácido fórmico, composto que provoca acidose metabólica e compromete a oxigenação das células. Esse processo pode resultar em danos severos à saúde, como cegueira irreversível, falência múltipla de órgãos e até mesmo a morte.

A Vigilância Sanitária e entidades como a Abrasel recomendam atenção redobrada ao comprar bebidas alcoólicas. É fundamental verificar rótulos, lacres, procedência e evitar produtos com preços muito abaixo do mercado. Bares e comércios suspeitos estão sendo interditados, e mais de 50 mil garrafas já foram apreendidas em operações nos últimos dias.

A população deve estar atenta e denunciar irregularidades. O consumo consciente e a valorização de fornecedores confiáveis são medidas essenciais para evitar tragédias causadas por bebidas adulteradas.

“Estamos diante de um risco real à saúde pública. A ingestão de metanol pode ser fatal, e a prevenção começa com a conscientização da população sobre os perigos das bebidas de origem duvidosa”, afirmou o Dr. Luiz Andrade, diretor do Centro de Vigilância Sanitária.

Se você ou alguém apresentar sintomas após consumir bebida alcoólica, procure atendimento médico imediatamente. A rapidez no diagnóstico pode salvar a visão — e a vida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Metanol: Saiba mais sobre o composto químico que tem causado internações e mortes no país
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda