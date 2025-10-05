Metanol: Saiba mais sobre o composto químico que tem causado internações e mortes no país

Secretarias estaduais de saúde emitiram alerta urgente sobre o aumento de casos de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas e produzidas em locais sem certificação. O Ministério da Saúde confirmou 225 registros de intoxicação por metanol no Brasil, sendo 16 casos comprovados e 209 sob investigação.

O levantamento, divulgado neste domingo (5), aponta São Paulo como o estado com maior número de ocorrências, concentrando 14 confirmações e 178 investigações em andamento. Dois óbitos já foram confirmados na capital paulista, um homem de 54 anos e outro de 46.

O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um tipo de álcool utilizado na indústria como solvente e combustível, proibido para consumo humano. Quando ingerido, pode causar sintomas como dor de cabeça intensa, náusea, vômito, dor abdominal, confusão mental, visão turva — que pode evoluir para cegueira — além de convulsões e, em casos mais graves, coma.

“O metanol é extremamente tóxico. Uma dose pequena já pode causar danos neurológicos e visuais permanentes. O problema é que, em bebidas adulter​adas e produzidas em locais clandestinos, ele pode passar despercebido. A única forma de se proteger é evitar produtos de origem duvidosa”, alerta o Dr. Vinicius Magalhães, médico gastroenterologista e docente do IDOMED.

O metanol, ao ser metabolizado pelo organismo, transforma-se em ácido fórmico, composto que provoca acidose metabólica e compromete a oxigenação das células. Esse processo pode resultar em danos severos à saúde, como cegueira irreversível, falência múltipla de órgãos e até mesmo a morte.

A Vigilância Sanitária e entidades como a Abrasel recomendam atenção redobrada ao comprar bebidas alcoólicas. É fundamental verificar rótulos, lacres, procedência e evitar produtos com preços muito abaixo do mercado. Bares e comércios suspeitos estão sendo interditados, e mais de 50 mil garrafas já foram apreendidas em operações nos últimos dias.

A população deve estar atenta e denunciar irregularidades. O consumo consciente e a valorização de fornecedores confiáveis são medidas essenciais para evitar tragédias causadas por bebidas adulteradas.

“Estamos diante de um risco real à saúde pública. A ingestão de metanol pode ser fatal, e a prevenção começa com a conscientização da população sobre os perigos das bebidas de origem duvidosa”, afirmou o Dr. Luiz Andrade, diretor do Centro de Vigilância Sanitária.

Se você ou alguém apresentar sintomas após consumir bebida alcoólica, procure atendimento médico imediatamente. A rapidez no diagnóstico pode salvar a visão — e a vida.