Mensagem de Natal: veja ideias para enviar pelo WhatsApp para amigos

Com a chegada do Natal, aumentam as declarações de carinho e as demonstrações de afeto. Uma das maneiras de expressar o amor e a alegria em ter determinadas pessoas é falando o quão especiais elas são, além de desejar uma boa celebração. Confira abaixo ideias de mensagens de Natal para enviar aos amigos por WhatsApp.

Ideias de mensagens de Natal para enviar aos amigos por WhatsApp

Ideia 1 - Mensagem de Natal

“Feliz Natal!

Desejo que a alegria de Jesus seja sempre presente no seu lar e que, além desta noite, todos os seus dias sejam repletos de amor, paz e muita luz.

Abraços,

[Insira seu nome].”

Ideia 2 - Mensagem de Natal

“Chegou uma mensagem especial para você!

Feliz Natal, querido [Insira o nome do seu amigo]!

Passando para desejar festas iluminadas, alegres e cheias de amor a você. Agradeço por ter abrilhantado meu ano e, especialmente, por ser parte da minha vida.

Com carinho,

[Insira seu nome].”

Ideia 3 - Mensagem de Natal

“Enfim, chegou o Natal! Noite de luz, dia de paz!

Hoje, celebra-se o nascimento do menino Jesus. Desejo que a alegria celestial esteja em seu lar e, principalmente, seja presente durante todo o ano que virá.

Abraços,

[Insira seu nome].”

Ideia 4 - Mensagem de Natal

“Feliz Natal, [Insira o nome do amigo]!

Como foi bom viver este ano com você. Sinto que sou agraciado por tê-lo em minha vida! Desejo que este Natal seja inesquecível, cheio de boas memórias e com muita alegria.

Com carinho,

[Insira seu nome].”

Ideia 5 - Mensagem de Natal

“Olá, [Insira o nome do amigo]!

Passando para desejar um feliz Natal! Foi uma satisfação ter você em minha vida durante este ano, por isso, desejo que este dia seja inesquecível. Que a paz de Cristo seja presente no seu lar.

Abraços,

[Insira seu nome].”