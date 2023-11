Menino que comeu lagartixa frita é internado pela terceira vez, diz mãe

O garoto que passou mal após comer lagartixa frita no início deste mês precisou ser internado pela terceira vez, na noite de ontem (22). O menino de 11 anos ingeriu o réptil quando estava sob os cuidados da madrasta e da mãe dela, quem preparou o bicho. Segundo o delegado do caso e a mãe da madrasta, ele ficou curioso ao ouvir que antigamente as pessoas se alimentavam do animal e quis experimentar.

De acordo com Raquel de Souza, mãe do jovem, ele foi levado a um hospital de Formosa, Distrito Federal, sentindo fraqueza, dores de cabeça e diarreia, além de ter perdido 3 kg desde que ingeriu quatro lagartixas.

“Já faz três dias que ele não come direito. Na terça, ele passou mal, levei ele para a UPA e ele foi liberado. Na quarta, teria que voltar para uma nova consulta, e o médico achou melhor deixá-lo internado”, informou Raquel ao g1.

Relembre

No dia 6 de novembro o menino de 11 anos passava o fim de semana na casa do pai. Nessa data, o homem saiu para trabalhar e deixou o filho com a esposa e a mãe dela. Enquanto brincava pela casa, o garoto quase matou uma lagartixa que estava no local.

“A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo, porque passavam necessidade”, explicou o delegado Paulo Henrique Santos.

Em depoimento, a mulher afirmou que, ao perceber que a criança demonstrou interesse em se alimentar do réptil, resolveu fazer um desafio: se ele conseguisse caçar mais lagartixas, ela prepararia o animal para ele experimentar.

Ao conseguir quatro lagartixas, a mãe da madrasta limpou, temperou e preparou o réptil para o menino comer. Um dia depois, ele foi internado, teve infecção e ficou três dias no hospital.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)