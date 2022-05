Menino de quatro anos 'rouba' carro da mãe para passear e dá prejuízo ao bater em dois veículos

Uma criança de quatro anos "roubou" o carro da mãe para passear. A "aventura" só terminou quando o menininho bateu o veículo em outros dois carros estacionados. A situação inusitada - e um tanto perigosa - ocorreu em Utrecht, na Holanda, no último sábado (30).

Tudo teria começado quando o garoto quis “dar uma volta” ao perceber que o pai tinha saído para trabalhar. No local do acidente, a criança foi encontrada sozinha de pijama, descalça e sem ferimentos. Por isso, os policiais acharam que o veículo tinha sido conduzido por um adulto.

Mas, ao ligar para a mãe do menino, que seria a dona do carro, os agentes perceberam que a criança gesticulava como se estivesse com as mãos em um volante, o que levantou a suspeita de quem seria o verdadeiro responsável pelo acidente.

Ao ser levado ao carro, o garotinho abriu a porta do veículo, colocou a chave na ignição, pisou na embreagem e no acelerador, surpreendendo os policiais que o chamaram de “o novo Max Verstappen”, em referência ao holandês que é atual campeão da Fórmula 1.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)