Menino de dois anos dá partida em carro, atropela e mata prima de três anos

Um menino de dois anos matou a prima, de três anos, após o atropelar com o carro do pai. O homem estacionou o veículo a cerca de um metro de onde aconteceu o acidente, ele ia calibrar os pneus. O caso aconteceu no último sábado (18), no Mato Grosso. As informações são do Metrópoles.

De acordo com as informações da polícia, o homem deixou o carro sozinho e a criança aproveitou esse momento para entrar e dar partida. Desgovernado, o carro invadiu a área e atropelou a menina que estava sentada em uma cadeira perto do carro. O veículo só parou quando atingiu um trator parado no quintal.

Apesar de ser socorrida, a criança não resistiu. De acordo com a equipe médica, ela teve fratura exposta no crânio e hematomas nos ombros. Já o menino que estava no carro não ficou ferido.