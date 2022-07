Menino de 4 anos perde parte da orelha após ser mordido por cachorra

O pequeno Enzo Henrique, de apenas 4 anos, perdeu uma parte da orelha após ser atacado por uma cachora quando passeava com a mãe em Aparecida de Goiânia, em Goiás, na última quarta-feira (13).

Segundo Gabrielly, mãe do menino, ela e o filho estavam voltando de uma praça quando a cachorra de rua avançou no garoto. "Não sabia o que fazer. Fiquei desesperada, gritando. Meu filho também estava gritando", disse ela. Enzo foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas foi transferido para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Ele perdeu uma parte mais fina da orelha e machucou a parte de trás.

De acordo com o portal Metrópoles, o Hecad informou que a vítima foi atendida e recebeu alta no dia seguinte após iniciar o tratamento com antibiótico. "Ainda estou com medo de cachorros perto dele", contou a mãe alegando estar traumatizada com o ocorrido.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)