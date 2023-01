Menina de 6 anos esfaqueia criança de 9 anos durante brincadeira

Na tarde da última quarta-feira (18), um menino de 9 anos de idade foi esfaqueado após ser agredido com um pedaço de pau por uma menina de 6 anos, enquanto brincavam em um campo de futebol. A situação aconteceu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, o menino não conhecia a garota, mas acabaram se desentendendo no campo.

VEJA MAIS

Em relato, a vítima contou que primeiro foi agredida com um pedaço de pau, em seguida a menina saiu correndo e voltou com uma faca na mão, dando-lhe um golpe no antebraço. O menino foi atendido e levado à Santa Casa, onde permanece internado e passará por uma cirurgia.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), diz, com base na Lei nº 8.069 de 1990, que menores de 12 anos são considerados crianças, portanto, impuníveis de crimes diante da lei.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)