Menina de 5 anos tem síndrome rara causada pela covid-19

Após ser avaliada por sete médicos, Alice da Silva Ribeiro, de 5 anos, foi diagnosticada com uma síndrome inflamatória rara. A doença é relacionada à infecção pelo coronavírus (Sars-CoV-2). A mãe de Alice, Eva da Silva Ribeiro, conta que a menina e a família, de Praia Grande (SP), foram contaminadas pela avó materna da criança, que foi passar um período em sua casa no começo de novembro, mas não sabia que estava com a covid-19.

Um mês após ser infectada, no dia 11 de dezembro, a menina começou a manifestar febre alta e dor de barriga. A mãe levou a criança ao médico, que solicitou um exame de raio-X, mas a infecção pulmonar não foi constatada. Alice foi liberada, mesmo sem melhorar.

Eva relata que a pequena também demonstrou sintomas de conjuntivite, reação que também é causada pelo coronavírus. O médico solicitou novos exames, para então confirmar a infecção no sangue. A mãe da menina conta que Alice gritava de dor.

Alice desenvolveu um quadro de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. A doença rara se manifesta em pessoas de 0 a 19 anos que estão com a covid-19, mas também afeta aquelas que já se curaram. Dores abdominais, febre e conjuntivite são os principais sintomas.

A mãe de Alice conta que chegou a alertar os médicos sobre a possibilidade da filha ter desenvolvido a síndrome rara, mas os especialistas negaram a possibilidade. Os médicos do hospital público em que Alice foi internada disseram que a menina teria virose ou dengue.

O diagnóstico correto foi confirmado apenas 12 dias após a manifestação dos primeiros sintomas, em 23 de dezembro. De acordo com a mãe, quando a síndrome foi confirmada, Alice já estava melhorando. A menina já está 100% curada da doença.