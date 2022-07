Menina de 4 crianças viraliza ao escolher tema de 'sovaco' para festa de aniversário

Uma menina de 4 anos, do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais após escolher um tema no mínimo inusitado para a sua festa de aniversário. Segundo Quezia Mesquita, tia da garota que postou um vídeo da comemoração nas redes sociais, a pequena Elloá Vitória escolheu a temática de "Sovaco" para a sua festa. As informações são do Uol.

VEJA MAIS

As imagens do aniversário foram publicadas no TikTok e logo viralizaram. Na gravação é possível ver Elloá dançando muito em meio à decoração temática. "Ela pede esse tema desde os dois anos e esse ano resolvemos atender", conta a tia, afirmando ainda que a aniversariante também solicitou que, na hora do parabéns, todos gritassem repetidamente "sovaco". E o pedido foi atendido!

Mas a criatividade não parou por aí. Além do bolo e da decoração evidenciando a parte do corpo, Elloá tirou várias fotos com os convidados mostrando sua axila ou, como ela prefere chamar, o "sovaco".

Se essa moda pega, hein?