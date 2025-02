VÍDEO: Menina de 3 anos reage com susto a picles em lanche e viraliza

Um incidente inusitado em um McDonald’s do Rio de Janeiro chamou atenção nas redes sociais. Após o pedido de lanche, Alce Gomes, de 3 anos, se surpreendeu ao mastigar um picles, gerando reações engraçadas. O vídeo, compartilhado pela mãe, ultrapassou 21 milhões de visualizações em uma plataforma de vídeos curtos.

Ao abrir o hambúrguer, ela se deparou com o item e reagiu com um misto de espanto e desespero silencioso. As expressões faciais de Alce, capturadas em vídeo, mostram o momento em que ela mastiga o picles e encara a câmera com perplexidade, como se questionando a presença do ingrediente.

O vídeo rapidamente viralizou, acumulando milhares de comentários. Entre os mais marcantes estão: “MDS COMO ASSIM picles é a melhor parte do hambúrguer”; “O GRITO E O DESESPERO SILENCIOSO”; “ela me encarando como se fosse eu que tivesse colocado o picles”.

Alguns usuários brincaram com a situação, sugerindo que a reação de Alce resumia a “aversão universal” ao picles, enquanto outros defenderam o ingrediente como essencial no sanduíche.

Assista: