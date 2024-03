Menina de 3 anos morre após beber soda cáustica

Uma menina de apenas três anos morreu, na última terça-feira (26), após ingerir soda cáustica ao confundir o produto com outra bebida, em São Manuel, São Paulo. O acidente doméstico ocorreu no dia 16 de março, quando a criança deu entrada no Hospital das Clínicas, onde ficou internada até o dia 26.

Identificada como Elisa da Silva Marques, a menina estava na casa de uma prima no momento do acidente. A vítima passou mal assim que tomou a soda cáustica e foi socorrida pelos familiares.

A polícia instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do caso.

Elisa da Silva Marques morreu após ingerir soda cáustica. Circunstâncias estão sendo investigadas. Elisa da Silva Marques morreu após ingerir soda cáustica. Circunstâncias estão sendo investigadas.

VEJA MAIS

A soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, é uma substância altamente corrosiva e tóxica, que é utilizada em produtos de limpeza doméstica. Se ingerida, pode causar danos severos ao sistema digestivo, levando a complicações graves e, em casos extremos, como o de Elisa, até à morte.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com