Menina de 3 anos é resgatada após o pai deixá-la sem comida por 40 dias

Uma menina de três anos foi resgatada da própria casa, em estado de desnutrição, após o pai deixá-la sem comida por 40 dias. O homem foi preso na última sexta-feira (2) por maus-tratos e a criança precisou ser hospitalizada, mas passa bem. O caso aconteceu em Rio Claro, São Paulo.

A situação começou a ser investigado após a avó materna da criança acionar o Ministério Público por não conseguir contato com o pai para visitar a menina. Um mandado para a visita foi expedido pela Justiça. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram a criança debilitada, em um quarto sujo e sem comida. Ela estava deitada na cama, de fralda, com desidratação, ossos aparentes e pesando apenas oito quilos. O pai da menina também estava em estado de desnutrição.

O homem afirmou a representantes da Guarda Municipal, Conselho Tutelar e oficiais de justiça que estiveram no local que decidiu que os dois ficariam sem comer até que morressem. Ele, no entanto, não explicou a motivação.

A criança foi levada para o hospital e está sendo tratada com médico, psicólogo, fonoaudiólogo e nutricionista. O pai também foi atendido e depois levado à delegacia, onde foi preso em flagrante por maus-tratos. A mãe da criança já é falecida e, agora, a avó da menina tenta na justiça conseguir a guarda da criança.