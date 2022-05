Menina de 2 anos ‘enxerga’ pela 1ª vez com ajuda de óculos doados; vídeo

Uma menina de Recife (PB), de 2 anos, conseguiu enxergar a mãe pela primeira vez, com nitidez, com ajuda dos óculos de grau. A pequena Olívia Silva os recebeu de uma seguidora que fez contato com a mãe Amanda Silva, de 29 anos. A criança tem baixa visão, devido uma malformação no cérebro, além de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O vídeo foi postado nas redes sociais e viralizou.

No Instagram da Amanda, a postagem já recebeu 6.613 curtidas até esta quinta-feira (19), porém na página do 'Razões para Acreditar' e o vídeo acumula mais de 600 mil visualizações, em menos de 24 horas. No vídeo, a mãe coloca o óculos no rostinho da menina, que fica confusa e surpresa ao enxergar com muito mais facilidade do que antes. Veja o vídeo:

Por conta da malformação no cérebro de Olívia, a pequena desenvolveu outras doenças como paralisia cerebral, epilepsia, síndrome de West e deficiência intelectual. Com os óculos, a criança pode receber melhores tratamentos com estímulo visual.