'Megaoperação' deixa 6 mortos na Bahia após confrontos com a polícia

Seis pessoas morreram durante a operação policial “Saigon”, deflagrada nesta sexta-feira (22), na Bahia, para cumprir 43 mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo suspeito de traficar drogas e cometer homicídios. De acordo com a Polícia Civil do Estado, os mortos são homens que faziam parte de um grupo criminoso suspeito de matar mais de 30 pessoas. Eles entraram em confronto com policiais na região de Águas Claras, em Salvador, e em Feira de Santana (BA).

Desde junho, a Bahia enfrenta uma onda de violência marcada por tiroteios em Salvador. "É uma operação resultante do trabalho investigativo de mais de um ano conduzidas por equipes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que reuniram informações de campo e utilizaram análises de dados de Inteligência e técnicas investigativas modernas, reunindo elementos de prova contra a atuação dos criminosos e permitindo a representação por medidas cautelares de prisão e busca e apreensão contra integrantes da organização", explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Participaram da ação equipes de vários departamentos da Polícia Civil e agentes das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal. Os presos durante a operação foram levados para a sede do DHPP onde ficarão à disposição da Justiça.