Médico é demitido após agredir paciente em UBS; veja o vídeo

Um médico foi demitido pela Prefeitura de Diadema, em São Paulo, após agredir uma paciente na Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Real na última sexta-feira (21). O caso ocorreu quando o médico, que não teve seu nome divulgado, chegou atrasado e apresentava sinais de embriaguez, conforme relatos de testemunhas.

Imagens do incidente mostram o médico mandando uma paciente calar a boca e a agredindo com um tapa no rosto. Em reação, a mulher chuta o profissional, que cai no chão.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, determinou a demissão imediata do médico por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Yamauchi expressou repúdio ao incidente nas redes sociais, classificando-o como "lamentável".

"Tal incidente é inaceitável e fere princípios básicos de respeito e dignidade que devem pautar as relações no ambiente de saúde", afirmou.

Além disso, o prefeito destacou que as denúncias sobre o atraso do médico e sua má conduta foram prontamente avaliadas, resultando na demissão do profissional.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)