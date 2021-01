Médica será alvo de investigação por post: 'Dois intubados. Mais um eu peço música'

A médica Leanara Amaro Rocha será motivo de investigação após fazer uma postagem em uma rede social durante um plantão no Hospital de Campanha de Guajará-Mirim (RO), que trata pacientes com a covid-19.

"Dois intubados no mesmo plantão", postou a médica. "Mais um eu peço música no Fantástico", completou em uma publicação em seu perfil do Instagram. A postagem, com risos, foi feita no dia 19 de janeiro.

A Prefeitura de Guajará-Mirim emitiu uma nota afirmando que "não concorda, não compactua e repudia de todas as formas a atitude da médica".

"Diante do acontecido, já tomamos todas as medidas cabíveis que estavam ao nosso alcance e dentro da competência do município. E continuaremos tomando todas as providências para que fatos como este não entrem em uma estatística", diz o texto.

O município, a 328 km de Porto Velho, tem pouco mais de 46 mil habitantes e, de acordo com o último informe da Prefeitura, divulgado segunda-feira (25), 4.003 casos confirmados do novo coronavírus, com 38 óbitos.

Após a repercussão negativa, a médica apagou a sua conta no Instagram e ainda publicou uma carta aberta pedindo desculpas, dizendo que a publicação foi "não pensada, sem teor nenhum de maldade".

"Peço publicamente desculpas a todos os conterrâneos, familiares, amigos de familiares, conhecidos, aos gestores desse município, meus colegas de trabalho e, aos principais, os meus pacientes por uma publicação não pensada, sem teor nenhum de maldade ou sentimentos ruins que foi reproduzida inúmeras e inúmeras vezes com teor totalmente diferente e discrepante do sentimento expressado naquele momento: 'Rir pra não chorar'", disse na carta.

"Jamais e por hipótese nenhuma comemoraria de maneira cruel sobre os péssimos desfechos da covid-19", disse a médica.

Leanara ainda afirmou que está com problemas de saúde e pediu afastamento do cargo. "Neste último mês, fui afastada pelos meus colegas por exaustão profissional. Síndrome de Burnout e, mesmo estando de atestado para descansar, voltei, tive um plantão tumultuado e acabei removendo paciente grave em 8h de viagem para o Hospital Referência", relatou.

No entanto, a nota da Prefeitura diz que "a médica já havia pedido exoneração do município no início do ano de 2021 e logo depois ficou afastada por problemas de saúde". "Uma foto repercutiu nas redes sociais no qual mostrava a grande procura da população por atendimento médico no hospital de campanha deste município. Neste ato, a médica, mesmo estando afastada e assegurada por atestado médico, se prontificou em ajudar nos atendimentos, e vinha desde então ajudando", completou o órgão.