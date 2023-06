Médica mineira viraliza nas redes sociais ao compartilhar tutorial sobre como tomar banho; vídeo

Um vídeo instrutivo divulgado por uma médica mineira está ganhando destaque nas redes sociais. Julia Melo ensina a maneira correta de tomar banho. A profissional é especializada em saúde e beleza e tornou-se um fenômeno no TikTok após a publicação viralizar, acumulando mais de 2,3 milhões de visualizações em apenas duas semanas.

No vídeo, a médica inicia abordando uma dúvida comum: qual é a quantidade ideal de banhos por dia. Ela explora a questão sobre se tomar muitos banhos é prejudicial à saúde. "A quantidade vai depender da rotina de cada pessoa, mas um banho por dia é mais do que suficiente. 'Então se eu tomar quatro banhos por dia, vou ficar ainda melhor?' Não, você vai acabar ressecando sua pele. Quanto mais banhos você toma, mais propensa sua pele fica a ficar seca", explica a médica.

No que diz respeito ao uso de sabonete, a médica diz que não precisa esfregar todas as áreas do corpo e menciona o uso da bucha, uma esponja que tem a função de esfoliar a pele. "Quando estiver aplicando o sabonete, preste mais atenção nas mãos, nos pés e nas áreas de dobras, como axilas e virilhas, evitando esfregar excessivamente as outras áreas, pois simplesmente não é necessário", explica Julia.



A médica reprova as buchas: "Agora, vamos falar sobre a bucha. Basicamente, ela funciona como uma esfoliação diária, removendo essa camada lipoproteica de proteção da sua pele todos os dias. Além disso, se você parar para pensar, é um tanto nojento esse processo de molhar, secar, molhar, secar."

Assista ao vídeo: