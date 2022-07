Máscaras voltam a ser obrigatórias no Ministério Público de Rondônia

O uso de máscaras voltou a ser obrigatório nas dependências internas do Ministério Público de Rondônia (MP-RO), a partir desta segunda-feira (18), passando a valer em todas as unidades do estado.

De acordo com o MP, a medida se deu devido ao aumento do número de casos de covid informados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa). Somente entre os dias 3 e 13 de julho, foram confirmados 11.845 novos casos do vírus. As informações são do G1.

VEJA MAIS

Outros órgãos públicos também voltaram a recomendação e obrigatoriedade do uso de máscaras na área interna.

Na última semana, a prefeitura de Porto Velho recomendou o uso da proteção em unidades de saúde. Já a prefeitura de Cacoal tornou obrigatório o uso nesses ambientes.

A Câmara de Vereadores de Porto Velho também tornou obrigatório o uso do equipamento de proteção facial, assim como o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO).

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de política)