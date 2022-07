Covid-19: em 15 dias, Santarém registra 191 novos casos

Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgado nesta sexta-feira, 1º de julho, o município de Santarém, oeste paraense, registrou 191 novos casos da covid-19 nos últimos 15 dias. A atualização acrescentou um óbito em decorrência da doença de uma paciente idosa de 90 anos, ocorrido no dia 22 de junho.

O boletim informou que existem 10 leitos de UTI para adultos exclusivos para covid-19, dos quais 08 estão ocupados, com 08 pacientes positivados. Dos 14 leitos clínicos disponíveis exclusivos para covid-19, 8 estão ocupados com pacientes positivados.

No total, foram registrados 39.911 casos confirmados desde o início da pandemia no município de Santarém. Desses, 38.198 pessoas foram recuperadas, 1.325 evoluíram a óbitos, conforme o informações do boletim.

Ainda de segundo a Semsa, existem 11 amostras em análise, 169 pessoas sendo monitorados e 131.732 monitorados já recuperados. A Prefeitura reforça que a vacina, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo coronavírus.