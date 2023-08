Maquiador das celebridades que estava desaparecido é encontrado em estado grave; entenda

Desaparecido desde terça-feira (22), o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, conhecido como Rico Tavares, deu entrada no Hospital Alberto Torres (Heat), em São Paulo, e foi reconhecido por sua tatuagem na barriga. Rico foi atropelado e está em estado grave.

Rico é conhecido por sempre trabalhar maquiando celebridades, como Maite Proença, Danni Suzuki, Claudia Ohana, Letícia Spiller e João Vicente. Seu desaparecimento repercutiu nas redes sociais e os funcionários do hospital logo reconheceram a tatuagem em seu corpo. A Polícia Civil confirmou que era Rico.

Segundo informações do g1, o maquiador está entubado, sedado e com vários hematomas pelo corpo. Ele teve uma fratura cervical e está com hemorragia cerebral.

Atropelamento

Segundo a Polícia Civil, Rico foi atropelado em São Gonçalo na mesma noite de seu desaparecimento. O Corpo de Bombeiros encontrou o rapaz desacordado e o encaminhou para o hospital.

Câmeras de segurança registraram que o maquiador sai do carro e entra em um bar. O dono do estabelecimento foi ouvido pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Segundo as investigações, ele voltou para o carro e seguiu viagem. As autoridades ainda estão investigando sobre o acidente.

Desaparecimento

Cartaz de desaparecimento de Rico Tavares. (Divulgação/Polícia Civil)

Rico Tavares havia desparecido na terça-feira (22), quando saiu de casa para fazer uma maquiagem na atriz Letícia Spiller em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria feito uma parada durante o percurso para comprar algumas plantas próximo de uma favela do bairro.

A atriz, que aguardava Rico, informou que ele nunca chegou em Itaboraí e que seu carro também havia desaparecido. Foi somente na quinta-feira (24), que as autoridade divulgaram um cartaz de desaparecimento.

Celebridades se solidarizam

Letícia Spiller chegou a fazer uma publicação sobre o desaparecimento de Rico pedindo ajuda. Ao ser encontrado, a atriz divulgou nos stories e disse: "Agora precisamos de todos os pensamentos e orações para que ele se recupere. Obrigada a todos que ajudaram".

Danielle Suzuki, melhor amiga do maquiador, informou em seu Instagram que o amigo já havia sido encontrado e foi até o hospital fazer uma visita. "Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse “Cadin, te achei ! Eu tô aqui…” e ao ouvir minha voz uma lagrima caiu do olho dele", escreveu na legenda. A atriz informou que o carro de Rico ainda não foi encontrado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)