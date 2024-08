Mapa indica que o Pará e mais 7 unidades federativas estão com qualidade do ar 'insalubre'

Um mapa revelou que o Pará e mais sete estados brasileiros, assim como o Distrito Federal, apresentam qualidade do ar classificada como "insalubre", de acordo com a empresa suíça de tecnologia IQAir de monitoramento global das condições atmosféricas.

Estão também entre os estados: São Paulo, que registrou alta no caso de incêndios desde a última quinta-feira, além de Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. Segundo a medição, a qualidade do ar é boa com índices entre 0 a 40, moderada de 41 a 80, ruim de 81 a 120, muito ruim de 121 a 200, e péssima acima de 200. O mapa demonstra esses locais em cor vermelha acentuada.

VEJA MAIS

Os piores índices estão em Rondônia e Acre, com índices acima de 200 nas capitais Porto Velho e Rio Branco. Em Brasília os índices são de 131, Goiânia, 151 e Uberaba, no Triângulo Mineiro, 154.

Fumaça que atinge São Paulo chega a Brasília

Brasília (DF) coberta de fumaça. (Foto: Cristiano Mariz | Agência O Globo)

Brasília amanheceu neste domingo coberta de fumaça. E a causa desse fenômeno não pode ser atribuída à seca no Distrito Federal, onde não chove há mais de 120 dias. Segundo o centro de comunicação social do Corpo de Bombeiros, esse cenário se deve aos incêndios que devastam parte do Pantanal, da Amazônia e de estados como São Paulo.

Em um balanço divulgado pelos bombeiros, de janeiro a meados deste mês, houve 4.073 ocorrências de incêndios em todo o DF. O número corresponde a um total de 24 a mais que no mesmo período do ano passado e atingiu 8.893 hectares, o correspondente a quase 9 mil campos de futebol.

Já em São Paulo, o governo estadual de São Paulo confirmou ontem que 21 cidades enfrentam focos ativos de incêndio, e, ao todo, 46 municípios estão em alerta máximo para queimadas e são monitorados. A região de Ribeirão Preto segue como uma das mais críticas, e chegou a fechar o aeroporto na manhã de domingo.

Em Goiânia, ao menos 26 voos foram cancelados ou desviados neste domingo devido à fumaça que tomou a capital de Goiás.