Manuela d'Ávila aparece novamente como ‘morta’ ao tentar tomar vacina no SUS

A jornalista e ex-deputada federal Manuela d'Ávila compartilhou com os seguidores nas redes sociais que consta como morta no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela passou novamente pela situação inusitada ao tentar se vacinar nesta segunda-feira (28). Em 2021, quando foi tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 ocorreu problema semelhante.

Manuela relatou que a situação se repetiu ao buscar um posto de saúde em Porto Alegre (RS) para tomar a quarta dose da vacina. Na unidade, ela teve problemas para encontrar seu cadastro no sistema.

“Saí com o registro da minha vacina apenas físico porque ela não conseguiu incorporar ao sistema. Por quê? Porque consto como morta. Não tem como registrar vacina depois da data de óbito”, escreveu ela em uma postagem no Facebook.

A ex-deputada, que concorreu como vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT) em 2018, disse estar “exausta” pelo ocorrido.

“Sei que essa morte é a expressão mais profunda dos desejos bolsonaristas mas eu, como cidadã, preciso enfrentar uma guerra de guerrilhas infinitas para ter um direito básico garantido”, declarou.

Na primeira vez em que o fato aconteceu, Manuela disse que sua “morte” no sistema do SUS estava relacionada a um suposto ataque hacker de 2019, quando foram vazados os dados pessoais de 2,4 milhões de usuários da plataforma do sistema de saúde.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Matos)