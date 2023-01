Manifestantes colocam fogo em pneus e bloqueiam pistas na rodovia Presidente Dutra em Guarulhos

Na manhã desta terça-feira (31), manifestantes colocaram fogo em pneus e bloquearam duas pistas no quilômetro 216 da Rodovia Presidente Dutra, sentido capital paulista, em Guarulhos (SP). O protesta teria sido organizado por moradores contra a ordem de despejo dada pela prefeitura na comunidade do Sata. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, foram notificadas 33 moradias localizadas na comunidade devido ao alto risco de desastres por enchentes. As informações são da TV Globo e G1 São Paulo.

Os manifestantes ficaram pela pista central com cartazes e equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar foram acionadas.

Por causa da manifestação, foram registrados mais de 10 quilômetros de congestionamento e lentidão. Além disso, 52 linhas que ligam Guarulhos, Arujá e Mogi das Cruzes à cidade de São Paulo ficaram com os horários atrasados, segundo a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP,)

Riscos

A Prefeitura de Guarulhos informou que o risco envolvendo a comunidade do Sata foi avaliado em diversos momentos por técnicos e engenheiros da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec).

"Equipes de diversas pastas, em especial de Habitação e Desenvolvimento e Assistência Social, estarão com as famílias durante a semana para prestar o acolhimento e encaminhamento a abrigos e para cadastrá-las no aluguel social, auxílio que permitirá a elas buscar uma nova residência em um lugar seguro, e no Auxílio Brasil para aqueles que estão aptos. A adesão aos programas foi acordada previamente com moradores em reuniões e os benefícios podem chegar a mil reais por família", afirmou a prefeitura.