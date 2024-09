'Maníaco da Cruz' joga urina em policial e se nega a ir para cela

Dyonathan Celestrino, de 32 anos, conhecido como “Maníaco da Cruz” voltou a dar trabalho para os policiais penais. O jovem está preso desde 2013 na ala psiquiátrica do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), situado no Jardim Noroeste, bairro da capital de Mato Grosso do Sul.

O detento se negou a retornar para cela depois do banho de sol, fato que forçou os policiais a usar um escudo para empurrá-lo até o ambiente. As informações são de boletim de ocorrência deste sábado (28).

Na sequência, ele teria arremessado urina armazenada em uma garrafa pet acertando um dos policiais no olho. Segundo o boletim de ocorrência, o comportamento agressivo dele é recorrente.

Ainda na adolescência, Dyonathan Celestrino ficou conhecido como "Maníaco da Cruz". O crime foi a morte de três pessoas em série em Rio Brilhante, cidade localizada a 163 quilômetros da Campo Grande em 2008.

Em 2023, houve outra agressão. Ele deu socos em um policial numa ocasião parecida, no momento de voltar para cela. Dyonathan se jogou ao chão e contra as paredes e gritava que "mataria os policiais" e "daria problema aos plantonistas".

Histórico

Preso desde 2008, Dyonathan, aos 16 anos, matou três pessoas. A primeira vítima foi um pedreiro; as demais, duas meninas assassinadas nos dias 24 de agosto e 7 de outubro, em contexto parecido.

Em 3 de março de 2013, chegou a fugir da Unei de Ponta Porã, mas foi recapturado em 27 de abril 2013, pela Polícia Nacional do Paraguai, na cidade de Horqueta. O jovemfoi entregue à Polícia Civil da cidade e levado para a delegacia.

Depois, Dyonathan veio para Campo Grande, onde ficou alguns dias na 7ª Distrito Policial. Em seguida, foi internado na Santa Casa de Campo Grande para exames. Durante o tempo em que esteve no hospital, ficou isolado e sob escolta policial. Teve alta psiquiátrica em 23 de maio de 2013.

No mesmo período, o Ministério Público Estadual de Ponta Porã solicitou a internação obrigatória do rapaz. A base do pedido foi laudos que mostravam que ele não tinha capacidade de convívio social e poderia voltar a matar.

Em 10 de julho, Dyonatan foi internado em uma ala psiquiátrica da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, conforme solicitado pelo MPE. Depois disso, foi encaminhado para o Instituto Penal, onde permanece até hoje.