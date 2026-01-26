Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Manga de colher? Empresa lança fruta premium sem fiapos; VÍDEO

Produzida a partir das variedades kent e keitt, fruta tem pouca fibra e pode ser consumida com colher

Hannah Franco
fonte

Manga de colher? Empresa lança fruta premium sem fiapos. (Divulgação/Agrodan)

Uma empresa exportadora decidiu apostar no mercado interno com um produto diferenciado: a chamada manga de colher. A novidade é produzida a partir das variedades kent e keitt, conhecidas pela baixa quantidade de fibras, textura macia e sabor adocicado, características que permitem o consumo direto com colher.

A iniciativa é da Agrodan, empresa do Vale do São Francisco especializada na exportação de mangas. O produto começa a ser apresentado ao consumidor brasileiro, inicialmente em São Paulo.

VEJA MAIS

image Manga de R$ 500? Entenda por que a fruta é tão cara no Japão
Abundante em Belém, fruta vira artigo de luxo no Japão e pode custar centenas de reais

image Açaí com granola faz bem? Veja os benefícios da combinação 'polêmica' entre os paraenses
Combinação pouco comum no Norte pode trazer vantagens para a saúde, especialmente para quem pratica atividades físicas

Segundo a empresa, o principal desafio é convencer o consumidor brasileiro a pagar um valor um pouco mais alto por uma manga de padrão premium, semelhante àquela já exportada para mercados como a Europa.

Diferente das variedades que dominam o mercado nacional, a manga de colher tem poucos fiapos, textura mais cremosa e chega ao consumidor sem caroço, o que reforça a proposta de praticidade.

Atualmente, a manga de colher é vendida na fazenda por cerca de R$ 5 o quilo. A expectativa é que o produto chegue aos principais mercados consumidores do país com preço a partir de R$ 9 o quilo, valor acima da média das mangas tradicionais encontradas no varejo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Ex-esposa de João Lima conta que sofreu com ciúmes excessivos; cantor está preso por agressão

Raphaella Brilhante relatou, em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, detalhes da relação que viveu com o artista

26.01.26 9h22

denúncia

Crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas em São Paulo

Irmãos Ágatha e Allan, de 6 e 4 anos, teriam sido avistados em hotel na capital paulista, no fim da tarde de sábado (24)

25.01.26 18h55

BRASIL

Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

A situação veio à tona quando a mãe da criança precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde deveria ser realizado o tratamento

26.01.26 12h47

FEMINICÍDIO

Corpo de arquiteta morta pelo ex-namorado é encontrado após 3 meses

Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, estava desaparecida desde outubro de 2025. O ex-companheiro da vítima, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, confessou o crime

26.01.26 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda