Manga de colher? Empresa lança fruta premium sem fiapos; VÍDEO

Uma empresa exportadora decidiu apostar no mercado interno com um produto diferenciado: a chamada manga de colher. A novidade é produzida a partir das variedades kent e keitt, conhecidas pela baixa quantidade de fibras, textura macia e sabor adocicado, características que permitem o consumo direto com colher.

A iniciativa é da Agrodan, empresa do Vale do São Francisco especializada na exportação de mangas. O produto começa a ser apresentado ao consumidor brasileiro, inicialmente em São Paulo.

Segundo a empresa, o principal desafio é convencer o consumidor brasileiro a pagar um valor um pouco mais alto por uma manga de padrão premium, semelhante àquela já exportada para mercados como a Europa.

Diferente das variedades que dominam o mercado nacional, a manga de colher tem poucos fiapos, textura mais cremosa e chega ao consumidor sem caroço, o que reforça a proposta de praticidade.

Atualmente, a manga de colher é vendida na fazenda por cerca de R$ 5 o quilo. A expectativa é que o produto chegue aos principais mercados consumidores do país com preço a partir de R$ 9 o quilo, valor acima da média das mangas tradicionais encontradas no varejo.