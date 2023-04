Mais de 20 militares perseguem homem que tentou furtar bicicleta e desistem antes de pegá-lo

Um vídeo viralizou mostrando uma tentativa de furto de bicicleta em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. O incidente aconteceu na última terça-feira (18) e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Nas cenas, um homem é flagrado tentando levar uma bicicleta, mas acaba surpreendido por mais de 20 militares que estavam próximos ao local.

A câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito, assustado com a reação dos militares, largou a bicicleta e tentou fugir. Apesar da tentativa de escapar, os membros do pelotão não desistiram de perseguir o homem. O desfecho da perseguição não é mostrado no vídeo, mas os militares correram por mais alguns metros antes de desistirem da captura.

Segundo informações, os militares estavam no Tiro de Guerra de Santo Antônio de Pádua para um treinamento de uma formatura que seria realizada no dia seguinte em comemoração ao Dia do Exército.

Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito que tentou furtar a bicicleta.