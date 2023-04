Homem arranca poste da calçada para furtar bicicleta que estava amarrada

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma bicicleta que estava amarrada em um poste, na Avenida Monteiro Lobato, no bairro Agenor de Campos, em São Paulo, na terça-feira (18).

Segundo as imagens de uma câmera de monitoramento, instaladas em frente a um comércio, o suspeito aparece arrancando a estrutura metálica a qual a bicicleta estava presa.

É possível observar nas imagens que o homem aproveita o momento em que um varredor de rua dá as costas para a bicicleta para se levantar e furtar o veículo.

Ele chega a disfarçar, a apoiar as mãos no poste e olhar para os lados. Quando confirma que ninguém está olhando, ele começa a empurrar o poste para arrancá-lo da calçada, ação que é concluída em menos de um minuto. O homem monta na bicicleta, coloca a estrutura metálica debaixo do braço e foge.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)