Engenheiros criam bicicleta com rodas quadradas e viralizam na web; vejo o resultado

A criação da roda foi uma quebra de paradigma para a sociedade e trouxe mais praticidade ao cotidiano. No entanto, o objeto, conhecido por ter a forma circular, ganhou um novo formato criado por engenheiros norte-americanos: rodas quadradas.

O grupo de pesquisadores desenvolveu uma bicicleta com rodas quadradas e surpreendeu a internet com a invenção. Segundo eles, o movimento da bicicleta ocorre pela força de tração entre o asfalto e o pneu, semelhante a rodas de tanque de guerra. A estrutura do objeto é feita com hastes de metal soldadas para formar o quadrado.

No vídeo publicado no YouTube, os engenheiros mostram todo o processo de criação do projeto.



“Criar e instalar rodas quadradas em bicicletas tem sido um dos projetos mais loucos que já construímos”, disseram os engenheiros.

Mesmo que as rodas não funcionem como bicicletas tradicionais, os engenheiros garantem que é possível montar e andar com a bicicleta de rodas quadradas em (quase) todos os lugares. O custo do projeto não foi divulgado pelos engenheiros responsáveis.

Os inventores mostraram a bike de rodas quadradas em funcionamento. O conteúdo possui até o momento mais de cinco milhões de visualizações

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)