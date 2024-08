Mais de 10 milhões de brasileiros não acessam internet por não saberem usar a tecnologia, diz IBGE

Não saber usar a internet é principal razão para 10,3 milhões de brasileiros não acessarem a rede - é o que revelam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 16. O motivo que ocupa o segundo lugar é a falta de necessidade para o uso, com quase 26%.

A pesquisa traz dados que revelam o cenário nacional, com alguns recortes por regiões, referentes ao ano de 2023 e mostra que, naquele ano, cerca de 12% da população brasileira com idade a partir de 10 anos não usava internet — o equivalente a 22,4 milhões de pessoas. Desse total, 75,5% eram sem instrução ou com ensino fundamental incompleto e mais de metade do grupo é composto por idosos de 60 ano de idade ou mais.

A pesquisa aponta que não saber usar a tecnologia é principal razão para não acessar a rede, motivo de 46% dos não adeptos à internet, isto é, cerca de 10,3 milhões. Este foi o motivo de maior relevância para a população de 60 anos ou mais (66%). Em segundo lugar geral, está a falta de necessidade para o uso (26%) e, em terceiro e quarto lugares, o preço do serviço (15%) e preocupação com privacidade ou segurança (3,3%). Estes foram os motivos mais expressivos para pessoas de 10 a 13 anos (o segundo grupo etário mais numeroso entre as pessoas que não utilizaram a internet).

Com que frequência usam a internet?

Os números do IBGE mostraram que a população brasileira está cada vez mais conectada. Entre os adeptos da tecnologia, 94,3% usavam a internet de forma habitual todos os dias — crescimento do porcentual quase absoluto do ano anterior, quando cerca de 93% da população fazia uso diário. Em 2023, 2,3% utilizavam quase todos os dias e 2,7%, de uma a quatro vezes por semana. Esses usos eram marcados por alguns fatores. Um deles foi a escolaridade.

Os dados mostraram que pessoas sem instrução (44,4%) apresentaram um percentual de uso da internet inferior ao dos demais grupos de escolaridade. Os maiores percentuais foram estimados para as pessoas com ensino superior incompleto (98,3%) e com superior completo (97,6%).

Por onde acessam a internet?

Em 2023, o telefone móvel celular (98,8%) foi a principal forma de acessar a internet, seguido pela televisão (49,8%), microcomputador (34,2%) e pelo tablet (7,6%). Entre 2022 e 2023, houve aumento de pessoas que utilizaram a televisão para acessar a Internet (com crescimento de 2,3 p.p.) e redução do uso do microcomputador (com redução de 1,3%).

Por que acessam a internet?

Já entre a finalidade do uso da rede, as conversas por chamadas de voz ou vídeo foram mais relatadas, com 94,6% dos usuários em 2023. A segunda finalidade mais citada de uso da Internet foi enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail (91,1%). Na sequência, estão:

Assistir vídeos inclusive programas, séries e filmes (87,6%);

Usar redes sociais (83,5%);

Ouvir músicas, rádio ou podcast (82,4%);

Ler jornais, notícias, livros ou revistas pela Internet (69,0%);

Acessar bancos ou outras instituições financeiras (66,7%)

E enviar ou receber e-mails (60,5%)

O uso da Internet para acessar bancos ou outras instituições financeiras foi o que mais cresceu nos último ano, com aumento de 6,6% e o uso para ler jornais, notícias, livros ou revistas, o que mais caiu, com redução de 3,3%.