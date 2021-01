Mãe vende para o filho celular que furtou do patrão

Uma diarista furtou um celular de R$ 6 mil do patrão e vendeu para o próprio filho pela bagatela de R$ 1 mil.

O receptador foi preso em flagrante na quinta-feira, 28, por policiais civis da 81ª DP (Itaipu). A mãe foi indiciada pelo crime de furto.

O telefone celular foi recuperado e devolvido ao proprietário, segundo policiais da delegacia de Itaipu, distrito do município de Niterói, no Rio de Janeiro.

“Não compre bens com procedência desconhecida, sem nota fiscal e com um valor desproporcional entre o que está sendo oferecido e os valores praticados no mercado, pois são indícios de que a origem do produto seja de origem criminosa”, alertou a titular da 81ª DP, delegada Raissa Celles.