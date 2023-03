Mãe se revolta com demora para remoção do corpo de filho executado: 'Mosca pousando'

Circula nas redes sociais o vídeo de uma mãe revoltada pela demora para a remoção do corpo de seu filho assassinado, um adolescente de 17 anos. Glaucileia Silva, de 42 anos, é dona de casa e passou a madrugada esperando ao lado do corpo do jovem, que foi morto próximo a uma boca de fumo, na noite do último domingo (12), em Itaboraí (RJ).

No momento do assassinato, que ocorreu por volta das 21h do dia 12 de março, o jovem vestia roupa camuflada, colete tático e acessórios para portar armamentos. Ele foi assassinado com vários tiros e morreu no local. A mulher afirma que, apesar de bandido, o filho é um ser humano e merece ser enterrado.

“Desde ontem esperando a polícia vir tirar o corpo dele daqui. Passei a noite espantando cachorro, porco, vigiando o corpo do meu filho [...] mãe nenhuma cria filho para morrer assim”, desabafou. Veja um vídeo do momento:

A mãe chegou a questionar a demora para a remoção do corpo do adolescente. Na manhã de segunda (13), policiais militares foram até o local com um carro blindado e agentes da Divisão de Homicídios da região realizaram a perícia no local. Relatos indicam que o jovem teria sido assassinado após desentendimento com amigos do tráfico.

“Eles alegam que é área de risco. Mas se fosse um policial aqui eles teriam vindo tirar rápido? Quando eles matam pessoas daqui eles vêm a qualquer hora. Meu filho faria aniversário amanhã, e agora será enterrado no dia que era pra completar seus 18 anos”, lamentou Glaucileia.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)