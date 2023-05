Mãe que dançou com vestido transparente na festa da filha rebate comentários: 'O corpo é meu'

Brenna Azevedo, de 26 anos, foi criticada na internet após ser gravada rebolando com um vestido transparente no meio da festa de aniversário da filha, realizada em um buffet infantil. No vídeo, que viralizou na última segunda-feira (22), ela aparece dançando ao som do funk “Movimento da Sanfoninha”, da cantora Anitta, enquanto o pai da criança segura a menina no colo.

VEJA MAIS

O conteúdo gerou revolta nos internautas que criticaram a postura de Brenna dizendo que o comportamento da mãe beirava o “absurdo”. "Acho que tem lugar para tudo, né? Pra quê isso em uma festa infantil? Desnecessária demais”, escreveu uma usuária do Twitter.

Mãe se posiciona nas redes sociais

Com a grande repercussão, Brenna utilizou o próprio perfil no Instagram, nesta terça-feira (23) para desabafar. Ela disse que estava sendo atacada ao ser chamada de “piranha e vagabunda” e estaria recebendo ameaças de ser colocada no “Conselho Tutelar” por causa da atitude que teve na festa da filha.

Assista ao vídeo:

"Minha família está horrorizada. Como as pessoas fazem mal para as outras nas redes sociais? Me chamando de coisas horrorosas. Estou indignada, apavorada. Minha filha ficou super feliz, os convidados gostaram. Tristeza para uns, alegria para os outros", afirmou.

Em seguida, ela disse que não imaginava que o conteúdo iria viralizar na internet. Brenna mencionou que tem recebido “coisas absurdas”, inclusive de artistas. Mas, que se fosse ao contrário, algum ídolo postasse um vídeo com roupa transparente, seria aplaudido e ganharia vários likes. “E vocês fazendo isso comigo. Por que tudo isso?", questionou a mãe.

Brenna assumiu que estava bêbada no momento da dança, mas teria feito apenas por pura felicidade de conseguir realizar o sonho de dar uma festa para a filha. Ela contou que a celebração foi planejada em dois meses e feita com muitos sacrifícios.

“As pessoas não compreendem isso. Estão abominando. A filha é minha, o dinheiro é meu, o corpo é meu. Eu faço da minha vida o que eu quiser”, prosseguiu, acrescentando que estava com medo pela filha, mas que não se arrependia.