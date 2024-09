Mãe posta antes e depois do filho e brinca com aparência da criança; veja como ele está agora

A manicure Julia Pires resolveu compartilhar um antes e depois de seu filho Miguel, que agora tem 1 ano que, segundo ela, "nasceu feio". Em um vídeo com várias fotos do bebê, que está viralizando nas redes sociais, ela compara a aparência do recém-nascido com a do pequeno atualmente.

“Quem fala que é o mesmo patinho feio?”, escreveu a moradora de Poá, na região metropolitana de São Paulo, na legenda da publicação no TikTok.

Em um comentário, Julia disse que poucas pessoas viam o bebê quando ele era mais novo porque ela tinha vergonha de mostrar ele. “Tadinho”, disse a mãe rindo.

Ainda o vídeo, a genitora explicou que o motivo do filho ter nascido com aquela aparência foi por ela precisar tomar muitos remédios para induzir o parto, o que o levou a sofrimento fetal.

“A humilhação que meu filho me fez passar quando ele nasceu, porque ele nasceu bem assim feinho, parecendo um filhote de passarinho, bem estranho, tadinho”, falou.

Ao final do vídeo, a mãe elogiou o filho e afirmou que agora ele é “lindo, perfeito, maravilhoso.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)