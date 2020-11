Mãe morreu abraçada ao filho de 7 meses em desabamento de falésia

Segundo testemunhas, mãe e bebê de 7 meses de vida morreram abraçados no desabamento de uma falésia na praia de Pipa, no Recife, nesta terça-feira (17). Stella Souza, mãe da criança, tentou proteger o filho no momento do acidente. O marido de Stella, Hugo Pereira, de 32 anos, também morreu soterrado.

O empresário náutico Igor Caetano testemunhou o acidente e tentou socorrer as vítimas. Ele contou que a mãe abraçou o filho na tentativa de protegê-lo.

"Ainda deu tempo de a mãe tentar segurar a criança, por isso que os adultos estavam mais machucados, porque a mãe estava abraçada com ele [o bebê]."

"A gente cavou até encontrar o pai, e depois encontramos a mãe e a criança. O menino ainda estava respirando. Por coincidência, uma médica estava passando aqui na hora. Ela tentou reanimar a criança, mas não teve mais jeito", disse Caetano.

Na hora do acidente, o casal e o bebê estavam sentados perto da falésia. Os moradores da região dizem que costumam alertar sobre o perigo de acidentes e o fato de falésia representar um risco para banhistas.

Conforme as marés enchem e atingem a falésia, sua base vai sendo desgastada, o que deixa a parte de cima mais vulnerável a desabamento.

João Marinho, primo de Stella, contou que quando a equipe de resgate chegou ao local do acidente, já encontrou a família sem vida. O cachorro do casal também morreu soterrado.

"Eu sou nascido e criado aqui e sempre aconteceu isso, mas cada vez mais o mar está destruindo a falésia. A gente vê os turistas aproveitando a sombra das falésias e pede pra eles saírem porque a gente sabe do risco", afirmou ele, que é pescador.

De acordo com a prefeitura de Tibau do Sul, placas com alerta do risco de desabamento são colocadas constantemente nas áreas, mas logo são levadas pela maré cheia.