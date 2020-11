Três pessoas morrem soterradas após falésia desabar em praia

Tradicional destino turístico, a praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, foi cenário de uma tragédia no início da tarde desta terça-feira (17). Três pessoas de uma mesma família morreram após parte de uma falésia desabar, soterrando as vítimas.

Os mortos são um homem, uma mulher e uma criança de idade ainda não conhecida. Eles eram moradores da região.

Pipa é um distrito de Tibau do Sul, que fica a cerca de 100 km de Natal. Além das praias, o local é famoso por festivais culturais e gastronômicos, realizados ao longo do ano.

Em setembro deste ano, Pipa foi cenário de outro acidente envolvendo turistas nas falésias. Um casal de João Pessoa caiu do trecho conhecido como "Chapadão" após o homem, de 21 anos, perder o controle do quadriciclo que levava também sua namorada, de 21 anos, grávida de um mês.

Os dois foram resgatados conscientes. Segundo informações dadas à época do acidente pela unidade de saúde que os atendeu, o rapaz teve ferimentos nos ombros, nas pernas e nos braços. A mulher, por sua vez, estava com suspeita de ter quebrado o fêmur e foi encaminhada para um hospital na capital, Natal.