Mãe e filho de 9 anos morrem esfaqueados após briga de vizinhos

Mãe e filho morreram esfaqueados dentro de casa onde moravam, na madrugada desta segunda-feira (8), na Vila Regente Feijó, região da Água Rasa, zona leste de São Paulo. O suspeito é um jovem de 18 anos, que foi detido pela polícia, quando tentava fugir pelos fundos da residência.

Segundo a PM, o acusado seria vizinho da família e teria cometido o crime após um desentendimento entre eles.

A mãe, identificada como Patricia Annunciato, de 48 anos, e seu filho, de 9 anos, morreram no local. O suspeito foi preso em flagrante quando estava tentando fugir pelos fundos da casa.

No local, os vizinhos deram duas possíveis causas para o crime. A primeira é que o suspeito estaria usando drogas em frente à sua casa e Patrícia teria filmado para, posteriormente, denunciar à polícia. O jovem teria visto, entrado na casa e quebrado as câmeras de segurança. Com uma faca, ferido mãe e filho.

A segunda versão é de que o vizinho estaria ouvindo som alto na rua, como de costume, e Patrícia teria reclamado do volume, motivando o crime.

O suspeito quebrou uma janela para invadir a residência e acabou se ferindo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Tatuapé, onde passa por cirurgia. A PM informou que o suspeito não apresentava problemas mentais e estava consciente do crime cometido.