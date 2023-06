Mãe e filha são diagnosticadas com câncer com 20 dias de diferença

Um triste coincidência ocorreu com mãe e filha da cidade Juruá, no Acre: elas foram diagnosticadas com câncer em um intervalo de apenas 20 dias. A fonoaudióloga Heliana Barbary, de 37 anos, descobriu um câncer de mama no início de março, enquanto a filha, Emannuele, de 18 anos, foi diagnosticada com um tumor raro entre os pulmões no final do mesmo mês.

Heliana notou um inchaço em uma das mamas, o que levou à descoberta do seu tumor. Exames de imagem confirmaram as suspeitas, posteriormente confirmadas por biópsias. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3, com metástase.

A situação se tornou ainda mais triste quando Emanuely começou a sentir-se mal, apresentando tosse constante e febre. Radiografias revelaram uma massa densa no mediastino, o espaço entre os pulmões. O tumor foi diagnosticado como linfoma de Hodgkin.

"A parte mais difícil não é o diagnóstico, mas sim o tratamento", afirma a fonoaudióloga. Embora tenha recebido o diagnóstico de câncer depois de sua mãe, a gravidade do tumor de Emanuelly exigiu que ela iniciasse a quimioterapia antes.

Atualmente, mãe e filha estão passando por essa etapa da terapia juntas. No dia 16, Heliana raspou a cabeça como parte de seu tratamento quimioterápico e em breve passará por uma cirurgia para remover o tumor na mama.

"São dias difíceis e cuidamos uma da outra. Dias de muita luta pela vida, com companheirismo e cumplicidade. Estamos exercendo muito a nossa fé”, afirma Heliana. Apesar das adversidades, a fonoaudióloga mantém uma grande esperança de que o tratamento seja bem-sucedido.

"“Estou realizando a quimioterapia na esperança do tumor diminuir para fazer a cirurgia de retirada da mama. Ainda vou ter que passar pela radioterapia depois. Desde março, minha filha já vem realizando a quimioterapia e todo o tratamento. Graças a Deus está funcionando e o tumor está diminuindo. Ela não está mais tossindo, consegue respirar melhor. Estamos seguindo a vida e o tratamento”, diz a mãe.