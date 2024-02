Mãe e bebê de um mês morrem em acidente de carro; outras duas pessoas ficaram feridas

Na tarde desta segunda-feira (19) um grave acidente na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, causou a morte de uma mulher de 25 anos e o filho dela, um bebê de um mês. As vítimas estavam em um carro, modelo Siena, que bateu em uma picape modelo Saveiro. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação encontrou mãe e filho mortos no local do acidente. A mulher, que dirigia o carro, estava presa às ferragens. O bebê estava fora do veículo, na via.

Segundo os militares, ainda não foi constatado se a criança foi arremessada na batida ou foi retirada por testemunhas. Além da mãe e do filho, uma terceira mulher estava no veículo e ficou ferida.

Ela foi socorrida inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional Antônio Dias. O motorista da Saveiro estava consciente, mas também foi levado para um hospital da região.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)