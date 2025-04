Mãe de recém-nascida encontrada morta no quintal é levada para o presídio

Eduarda de Oliveira, de 22 anos, mãe da recém-nascida Ana Beatriz que foi encontrada morta com 15 dias de vida, foi encaminhada para o sistema prisional, conforme informou, no sábado (19), a equipe responsável pelo caso. A bebê foi encontrada morta dentro de um armário, no quintal da casa da família, em Novo Lino, interior de Alagoas.

A mãe está presa preventivamente por ocultação de cadáver. Eduarda simulou um sequestro e confessou que teria asfixiado a filha com uma almofada. A causa da morte ainda será confirmada por meio da necropsia. Caso fique comprovado, ela também pode responder pelo crime de infanticídio.

A jovem de 22 anos foi levada para o Presídio Feminino Santa Luzia, em Maceió, mas deve permanecer separada das demais detentas. Conforme a decisão do juiz responsável pelo caso, a mulher deve ser submetida a exames psicológicos nos próximos dias.

"Ela foi encaminhada para a penitenciária feminina e lá vai estar acompanhada também por médicos, psiquiatras, por determinação judicial", informou o delegado Igor Diego.

O delegado disse que a mãe se mostrou emocionalmente abalada durante o depoimento, o que levanta a possibilidade de que o crime tenha sido cometido sob influência do puerpério, período após o parto marcado por intensas alterações hormonais e emocionais.

"A gente tem muita cautela, porque ela já apresentou diversas versões. Então, qual é a verdade sobre os fatos? Só com o trabalho pericial que vai ser realizado é que vamos ter essas respostas definitivas", afirmou o delegado.

A data para divulgação do laudo da necropsia ainda não foi informada.