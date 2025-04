Caso Ana Beatriz: bebê de 15 dias é morta pela mãe e escondida em armário com produtos de limpeza

O caso do desaparecimento da recém-nascida Ana Beatriz, de apenas 15 dias, teve um desfecho nesta terça-feira (15). A mãe da criança, Eduarda, confessou à Polícia Civil de Alagoas que matou a própria filha por asfixia utilizando um travesseiro. O corpo da bebê foi encontrado escondido dentro de um armário no quintal da residência da família, no município de Novo Lino.

A confissão foi feita durante depoimento no Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Cisp), após a mãe ser levada ao hospital ao passar mal no momento em que a polícia chegou à casa. O corpo da criança estava enrolado em um saco plástico, junto a produtos de limpeza.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Eduarda apresentou diversas versões para o desaparecimento da filha. Inicialmente, afirmou que havia entregue a bebê a outra pessoa. Depois, alegou que a criança teria engasgado durante a amamentação. Por fim, confessou que asfixiou Ana Beatriz com um travesseiro.

Eduarda foi presa em flagrante e segue detida, à disposição da Justiça. Uma audiência de custódia está marcada para esta quarta-feira (16).

Falso sequestro

O desaparecimento de Ana Beatriz foi registrado na última sexta-feira (11), quando a mãe procurou a polícia alegando que a criança havia sido sequestrada por quatro homens armados, enquanto ela esperava um ônibus às margens da BR-101, no Novo Eusébio, em Novo Lino. A informação mobilizou forças policiais e comoveu moradores da região.

No entanto, vizinhos relataram que ouviram o choro da bebê pela última vez na quinta-feira (10), o que levantou dúvidas a respeito da versão do suposto sequestro. A polícia já trabalhava com a hipótese de que a menina pudesse estar sem vida.

Após depoimentos e o avanço das investigações, a mãe confessou o crime. A motivação ainda não foi esclarecida.