Mãe de noiva morre após acidente de carro a caminho do casamento da filha; entenda

Uma mulher de 43 anos e um menino de 12 anos morreram, no último dia 14 de abril, em um trágico acidente de carro na BR-153, em São Paulo. A vítima, identificada como Edna Nabas Soares, estava com o enteado Gustavo Henrique de Oliveira da Silva a caminho da cidade de Marília, onde ocorreria a festa de casamento da filha dela, Letícia Soares Bento Tejo.

O acidente foi causado após Edna tentar desviar de um carro que realizou uma ultrapassagem em local proibido. O veículo da vítima acabou colidindo de frente com um caminhão que estava no sentido contrário. A mãe da noiva e seu enteado morreram no local do acidente.

A Polícia informou que o motorista que realizou a ultrapassagem fugiu do local e não prestou socorro às vítimas. O suspeito, um idoso de 75 anos, foi localizado e preso, e sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi encontrada vencida desde 2020. A tragédia abalou a família, que precisou adiar o casamento da filha após a morte da mãe. As flores que estariam na cerimônia foram utilizadas no velório.

A festa de casamento de Letícia Soares Bento Tejo, que estava marcada para o dia seguinte ao acidente, precisou ser adiada por conta da tragédia. A jovem recebeu a notícia da morte da mãe após o processo de casamento no cartório, por meio de uma ligação do padastro.

O triste episódio serve como alerta para a importância do respeito às leis de trânsito e da responsabilidade ao volante, evitando a ocorrência de acidentes e tragédias como essa.