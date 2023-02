Mãe de menina de 12 anos morta em chacina lamenta não ter conseguido salvar a filha

Em entrevista exibida no Fantástico, da TV Globo, neste domingo (26), Raquel de Almeida lembrou da chacina que vitimou a filha Larissa de Almeida Frazão, 12 anos, e o pai dela, Getúlio Frazão, em Sinop (MT). Raquel estava no bar onde ocorria a partida de sinuca e foi uma das sobreviventes do ataque.

LEIA MAIS:

No dia 21 de fevereiro, Edgar Ricardo de Almeida, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, executaram sete pessoas, a sangue frio, após perderem R$ 4 mil em apostas. Ainda dentro do bar, Getúlio Frazão foi baleado. Larissa viu a morte do pai e correu por cerca de 20 metros até ser atingida por um tiro nas costas disparado por Edgar, que tinha registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

“Eu não fiz nada, não corri com ela”, lamentou, aos prantos, Raquel de Almeida, que relatou ainda que na hora obedeceu a ordem dos assassinos para que se jogasse no chão.

Ezequias Ribeiro foi morto em confronto com a polícia. Já Edgar Almeida teve a prisão preventiva decretada e o registro de CAC cancelado.