Mãe de duas crianças morre ao perder controle do carro e bater contra ônibus em rodovia

Uma motorista morreu ao perder o controle do veículo, invadir a pista contrária e bater de frente contra um ônibus, na noite da última terça-feira (3), na BR-476, na Estrada da Ribeira, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A causa do acidente ainda não foi identificada pelas autoridades. As informações são do portal Banda B.

A vítima era Ágata Cristina Pereira Ramos, de 21 anos, era casada e mãe de duas crianças, uma de três e outra de quatro anos. Segundo testemunhas, ela dirigia sozinha no carro quando houve a batida no sentido Curitiba da rodovia, por causa do impacto, a mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O Corpo de Bombeiros atendia uma ocorrência perto do acidente quando foi chamada para atender a ocorrência. No entanto, ainda não se sabe o que teria levado à fatalidade. “Aqui é uma situação inusitada, pois se trata de uma reta. Tem inúmeras possibilidades, desde sono e celular”, disse.

Em nota, a corporação lamenta o ocorrido e revela ficar triste com a situação. “Isso nos afeta também. Nos deparar com uma situação dessas sempre é entristecedor, sempre uma perda”.