Mãe dá à luz dentro de carro em estacionamento de quartel dos bombeiros

Uma mulher de 32 anos deu à luz dentro de um veículo estacionado no pátio de um quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na noite da última quinta-feira (1º).

Segundo informações da corporação, uma família chegou ao 19º Grupamento de Bombeiro Militar pedindo ajuda porque a mulher estava entrando em trabalho de parto, onde ocorreu a mobilização de uma equipe de forma imediata.

Os profissionais fizeram o parto da criança no pátio mesmo, por volta das 20h56, pois não daria tempo de levá-la a uma sala apropriada.

Após o procedimento, que ocorreu bem, mãe e criança foram encaminhadas para o Hospital Regional local.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)