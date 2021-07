Made in GO: filme religioso compara ‘Lázaro santo’ a ‘Lázaro bandido’; entenda

Um filme sobre o maníaco Lázaro Barbosa será lançado nesta sexta-feira (16), em Anápolis (GO). Produzido por uma instituição religiosa, a ideia é fazer uma trilogia e esta primeira parte, de 15 minutos, defende a recuperação de pessoas marginalizadas, fazendo um paralelo do criminoso com o santo Lázaro da Bíblia. As informações são do Metrópoles.

Intitulado de “Lázaro, o santo; Lázaro, o bandido”, o documentário é dirigido pelo reverendo Wildo dos Anjos, fundador da Missão Vida, instituição que acolhe pessoas em situação de rua há 38 anos. A iniciativa quer distribuir o vídeo para mais de 5 mil igrejas e para emissoras de TV.

O filme teve um pré-lançamento no dia 5 de julho em Cocalzinho de Goiás. O diretor de comunicação da Missão Vida, Neroilton Nascimento, falou que o público se assustou: “A reação inicial antes de ver o documentário é de certo estranhamento. Ainda é um fator que gera desconforto emocional nas pessoas, mas depois que tem contato com o filme, vão percebendo qual a proposta e vão acatando a ideia”, disse.

Neroilton usa os evangelhos bíblicos para dizer que assim como Cristo foi capaz de ressuscitar um amigo, no caso o Lázaro bíblico, também seria possível a transformação da vida de pessoas que são malfeitores.

O diretor do documentário falou sobre a comparação com a situação de Lázaro Barbosa: “Vejo isso todos os dias pessoas se recuperando de uma vida de crimes, de drogas, de abandono, de vícios. Mas para isso é preciso querer”, declarou o reverendo Wildo.

O filme ainda não tem trailer e imagens divulgadas nas redes sociais.