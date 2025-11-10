Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Lutador brasileiro é encontrado morto dentro de prisão nos Estados Unidos

Atleta teve passagem pelo UFC entre 2012 e 2018 e com carreira internacional no mundo das lutas

Gabrielle Borges
fonte

Godofredo enfrentava diversas acusações por parte do estado da Flórida, entre elas, de violência doméstica. (Reprodução/Redes Sociais)

O lutador de MMA Godofredo Castro de Oliveira, conhecido no mundo das artes marciais como Godofredo Pepey, foi encontrado morto na Flórida, nos Estados Unidos, na unidade prisional onde estava detido. 

O brasileiro estava detido desde 30 de junho deste ano, quando agrediu a companheira, Samara Mello, na cidade de Deerfield Beach. Pepey enfrentava diversas acusações por parte do estado da Flórida, incluindo sequestro com ferimento corporal, intimidação de vítima, agressão doméstica por estrangulamento, obstrução de comunicação com a polícia e violência doméstica contra a esposa Samara Mello.

Ele teve a fiança estabelecida em US$ 120 mil, o equivalente a cerca de R$ 651 mil, e poderia ser deportado para o Brasil.

O lutador participou da primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil, reality show que revelava novos talentos e lutadores, quando foi vice-campeão.  Ele construiu uma carreira internacional no MMA, com algumas passagens pelo UFC e eventos de luta em outros países. 

As circunstâncias da morte dele não foram informadas, mas o óbito foi confirmado no domingo (09/11)  por Gaudênio Santiago, advogado de Samara, nas redes sociais.

“A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades. Até lá, peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento”, disse Santiago.

(*Gabriellle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

